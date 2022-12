Nieuwe geldautomaten in 30 MIVB-stations

Wemmel Keukenbou­wer zet toonzaal te koop na aanhoudend vandalisme: “Droom wordt letterlijk aan diggelen geslagen”

Voor de tweede keer in amper drie maanden tijd heeft een vandaal een kasseisteen tegen één van de ramen van de toonzaal van M&J Kitchen Solutions in Wemmel gegooid. Keukenbouwer Michaël Sanchez (41) is het vandalisme zo beu dat hij beslist heeft om zijn toonzaal te koop te zetten. “Het is hier precies de Far West, maar toch wordt er niets aan gedaan”, foetert hij.

