Nieuwe Brusselse club LIFT wil grootste van Europa worden

BrusselOp de Werkhuizenkaai aan het kanaal opent in het najaar de nieuwe nachtclub LIFT. De club beslaat een oppervlakte van 1.350 vierkante meter en kan tot 2.000 feestgangers ontvangen. “We willen van LIFT één van de meest bezochte clubs ter wereld maken”, zegt oprichter Olivier Da Silva.

De bouw van de nieuwe nachtclub startte in 2017, met steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met LIFT wil Olivier Da Silva zijn stempel drukken op de internationale clubscène: “Net zoals de clubs in Saint-Tropez en Cannes, willen we bezoekers elk weekend een nieuwjaarsgevoel geven.”

In de nachtclub staan twintig lasers, 500 lichteffecten en pyrotechnieken en een gloednieuw geluidssysteem geïnstalleerd. “We wilden de zaken groots aanpakken”, zegt Da Silva. “Wat we doen op vlak van licht en geluid is van ongezien niveau.” Om geluidshinder voor de buurt te vermijden, zijn er dubbele betonmuren voorzien.

Veiligheid

Speciaal opgeleide medewerkers zullen instaan voor bezoekers die hulp of begeleiding nodig hebben. Het overige personeel zal eveneens een oogje in het zeil houden om crisissituaties te voorkomen. Aan de ingang van LIFT zal ook een safe space aanwezig zijn, waar mensen tot rust kunnen komen of hulp vragen.

In de club zullen ook camera’s hangen. “Zo vermijden we elke vorm van ongewenste intimiteiten en onaanvaardbaar gedrag zoals spiking. De dader wordt meteen persona non grata verklaard. Er geldt een zero-tolerance beleid voor wie zich misdraagt”, beklemtoont Da Silva.