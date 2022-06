Nieuwe bestralingstechniek UZ Brussel vermindert risico op hartziekte bij borstkankerpatiënten

Minder hartschade

“Daarenboven laat dit positioneringssysteem toe om na te gaan of de patiënt een correcte diepe inademing aanhoudt tijdens de bestraling. De patiënten krijgen bovendien zelf audiovisuele feedback over hun positie tijdens de bestraling. Ze kunnen hun ademhaling volgen op een scherm en indien nodig wat dieper of minder diep inademen. Daarnaast is er rechtstreekse coaching door het radiotherapieteam. Patiënten worden zo nauw betrokken tijdens het bestralingsproces en voelen zich dus comfortabeler,’ voegt professor Thierry Gevaert toe, adjunct-diensthoofd radiotherapie in het UZ Brussel.