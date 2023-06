Nieuw sportterrein voor inwoners Modelwijk in Laken

Man (33) sterft nadat hij gekneld zit in rolluik Brussels metrostati­on: al vierde gelijkaar­dig incident in twee maanden

In het Brusselse metrostation Rogier is zaterdagochtend een 33-jarige man van Rwandese afkomst overleden nadat hij gekneld geraakte tussen het rolluik aan de ingang. Het is al de vierde keer in korte tijd dat iemand vast geraakt in zo’n rolluik.