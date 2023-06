Nieuw merk ‘BRUSSELS’ moet hoofdstad internationaal op de kaart zetten

Fastned opent gloednieuw snellaad­sta­ti­on in Halle voor razendsnel­le laadbeurt

Fastned zet zijn opmars in België voort met de opening van een gloednieuw snellaadstation op de carpoolparking van Sint-Rochus in Halle. Dit indrukwekkende oplaadpunt, gelegen langs de drukke verbindingsweg N203 tussen de E19 en de E429, is een welkome toevoeging aan het groeiende netwerk van Fastned in ons land. Met dit 20e station verzekert het Europese snellaadbedrijf zijn aanwezigheid in België, waarbij het nu ook de zuidrand van Brussel bedient.