Nieuw jeugdcentrum L’ilo opent weldra de deuren in hartje Brussel

In L’ilo worden activiteiten en begeleiding voor de Brusselse jeugd ondergebracht. “Het centrum wordt opgedeeld in drie kleuren”, vertelt vrijwilliger Mehdi (25) hij is al twee jaar actief bij habbekrats. “De blauwe kleur, rechts aan de inkom, staat voor ontmoeting.” In de ruimte staan onder andere een kickertafel, fietsen waar online en tegen elkaar kan geracet worden en een digitale klimmuur. “Op termijn komt er ook een muziekstudio. Het podium staat er ondertussen al.”

De gele ruimte staat voor ontdekking. “De 3D-printer zal blijven staan. Momenteel staan er ook ‘Makey Makey’ modules, waarmee de jongeren al gamend bijleren over elektrische circuits. Er zullen ook afwisselend nieuwe technische snufjes voor hen voorzien worden. In de roze ruimte zullen we de tijden nemen om persoonlijke gesprekken aan te gaan met hen. Individuele begeleiding zal daar centraal staan.

“De naam L’ilo verwijst naar L’Ilôt Sacré, waar het centrum staat. En de keuken is ingericht als slagerij, een knipoog naar de Beenhouwersstraat”, legt Mehdi uit. “We merken dat er een grote nood aan jeugdcentrums is in Brussel. Wanneer we actief zijn op pleintjes, bereiken we met heel onze werking honderden jongeren. Ook zij hebben begeleiding en ontspanning nodig. Momenteel is de maximumleeftijd 16 jaar, maar in de toekomst zullen we die optrekken naar 21.” Vanaf volgende week kunnen de jongeren het centrum bezoeken.