Nieuw circulatieplan van start in Elsene en Schaarbeek, en er is al protest: “We willen niet afgesneden worden van andere wijken, en onze winkeliers zien verdwijnen

Elsene/SchaarbeekIn de gemeenten Elsene en Schaarbeek treedt vanaf maandag het nieuwe circulatieplan in werking. Dat gebeurt in kader van Good Move, het Gewestelijke mobiliteitsplan dat doorgaand verkeer in de Brusselse buurten wil ontmoedigen. Toch is niet iedereen het eens met de veranderingen. In Elsene begonnen buurtbewoners bijvoorbeeld al een petitie.

In een notendop wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met Good Move de Brusselse wijken toegankelijker, aangenamer en veiliger maken voor alle weggebruikers. Doorgaand verkeer moet daarbij geweerd worden uit de Brusselse woonbuurten. In de Stad Brussel, Schaarbeek en Anderlecht werden de nieuwe verkeerssituaties al ingevoerd. Vanaf maandag zal dat ook in Elsene het geval zijn, en gaat de derde fase van het circulatieplan in Schaarbeek van start.

Flagey

In de gemeente Elsene worden de grootste aanpassingen pas doorgevoerd in mei 2023. Maar de eerste fase treedt maandag wel in werking. Voortaan is het niet langer mogelijk om met de wagen via de Graystraat van het Jourdanplein naar het Flageyplein te rijden. Het stuk onder de Gray-Kroonbrug wordt namelijk eenrichtingsverkeer. Dat zou de veiligheid van de fietsers in de smalle doorgang onder de brug moeten verbeteren. In de rest van de Graystraat kunnen automobilisten wel nog in beide richtingen rijden.

Verder wordt ook de Maesstraat deels eenrichting, tussen de rotonde van de Jean Van Volsemstraat en de Malibransstraat. Op de Henninstraat worden ook bloembakken geïnstalleerd, om verkeer te weren dat via die straat het Flageyplein wil omzeilen. Tot slot wordt de Generaal De Gaullelaan een promenade, met verkeersfilters aan elke zijstraat. De grootste wijzigingen aan de Vijvers van Elsene vinden pas volgend jaar plaats. Vanaf dan zou het niet meer mogelijk zijn om rond het Flageyplein te rijden, wat het verkeer van west naar oost moet verminderen.

Volledig scherm © Gemeente Elsene

Buurtbewoners startten daartegen wel al een petitie. “Elsene is een levende gemeente met handelszaken, een ziekenhuis, vijf scholen en vier rusthuizen. Het circulatieplan zou ervoor zorgen dat we in een enclave terechtkomen”, luidt het op de website. “We willen niet afgesneden worden van andere wijken, en onze winkeliers zien verdwijnen.” Ondertussen ondertekenden al bijna 800 mensen de petitie. Elsens schepen van Mobiliteit, Yves Rouyet (Ecolo), was niet beschikbaar voor commentaar.

Derde fase

In Schaarbeek, dat als een van de eerste Brusselse gemeenten, gaat het circulatieplan maandag de derde fase in. “In de eerste fase werd de Azalealaan aangepakt, later volgde de Koninklijke Sint-Mariawijk”, legt Mobiliteitsschepen Adelheid Byttebier (Groen) uit. “Daar merken we al positieve effecten.” Zo werd het gedeelte tussen het Koninginnenplein en de Rubensstraat eenrichting, met een eigen strook voor tram 92. “Dat zorgt voor een veel vlottere circulatie van het tramverkeer.”

Maandag gaat de laatste fase van het Schaarbeekse circulatieplan van kracht, in de Berenkuil. “Op dat rondpunt komen zeven straten uit. Dat wordt vereenvoudigd. En ook de situatie aan het Paviljoenplein wordt aangepast. Daar passeert voornamelijk transitverkeer.” Een verkeersfilter zal er het doorgaand verkeer tegenhouden, en zwakke weggebruikers meer plaats geven. De Stephensonstraat wordt er eenrichting, en op termijn zal er ook een groene ruimte worden aangelegd. “Handelaars blijven bereikbaar, al zal het voor chauffeurs die via het Noorden komen, van de Lambermontlaan bijvoorbeeld, wat omrijden worden. Maar willen voornamelijk bestuurders weren die diagonaal onze wijken doorkruisen.”

Volledig scherm © Gemeente Schaarbeek

Ook in de Vanderlindenstraat komt een verkeersfilter. “45 procent van de wagens daar is doorgaand verkeer. Die zijn niet meer welkom, maar voor lokaal verkeer blijft de as wel toegankelijk.” De invoer van het nieuwe circulatieplan bleef ook in Schaarbeek niet gespaard van protest. Op de vorige gemeenteraad kwam een 80-tal inwoners zich verzetten tegen de plannen. “We hebben geleerd uit de vorige fases”, zegt Byttebier. “In de eerste plaats zullen we de politie en stadswachten goed op de hoogte stellen. Maar ook onze inwoners zullen we blijven informeren. De voorbije periode brachten we enkele bezoeken aan de handelaars om te luisteren naar hun vragen en antwoorden te geven op hun bekommernissen. En ook met de andere inwoners en buurtorganisaties staan we regelmatig in contact. Dat zullen we blijven doen,” besluit de schepen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.