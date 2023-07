Nieuw circulatieplan Neerstallewijk in Vorst goedgekeurd

Philippe Close over relschop­pers in Brussel: “Hun ouders spelen een belangrij­ke rol”

De rellen die na de dood van de 17-jarige Nahel in heel Frankrijk uitbraken, waaiden ook over naar Brussel. Daar werden de afgelopen dagen tientallen relschoppers opgepakt, de meesten administratief. Hoe komt het dat een incident in Frankrijk leidt tot onrust in ons land? En hoe kunnen we nieuwe rellen voorkomen? Burgemeester van Brussel Philippe Close (PS) gaf hierover maandagochtend zijn mening op Bel-RTL.