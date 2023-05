Nieuw circulatieplan Flagey vanaf dinsdag in werking

Twee gewonden bij vechtpar­tij in Schaarbeek, vier gewonden bij andere schermutse­ling

Twee personen zijn donderdagochtend gewond geraakt bij een vechtpartij in de Wijnheuvelenstraat in Schaarbeek. Dat meldt het Brusselse parket. Enkele uren eerder geraakten ook al vier mensen gewond - waaronder één iemand levensgevaarlijk - bij een andere vechtpartij in de Louis Bertrandlaan in dezelfde gemeente.