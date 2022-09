Niels Destadsbader en Angèle geven op 25 september startschot van KickCancer-solidariteitsloop RUN TO KICK: “Behandelingen beschikbaar maken voor zoveel mogelijk kinderen is beste strategie om de kans op genezing te verbeteren”

BrusselOp 25 september 2022 vindt de vijfde editie van RUN TO KICK plaats aan de voet van het Atomium. Niels Destadsbader geeft het startschot van de jaarlijkse solidariteitsloop van KickCancer, de Belgische stichting die strijdt tegen kinderkanker. KickCancer zorgt dat jonge Belgische patiënten toegang krijgen tot innovatieve onderzoeksprojecten voor betere behandelingen. Ook andere bekende gezichten zullen aanwezig zijn: meter Angèle en topatleten Élodie Ouédraogo en Olivia Borlée lopen mee. Het doel is om 1 miljoen euro in te zamelen.

RUN TO KICK maakt deel uit van FIGHT KIDS CANCER, een gezamenlijk initiatief van patiëntenorganisaties uit vier Europese landen (België, Frankrijk, Luxemburg en Italië). Hun ambitie is om de strijd tegen kinderkanker een extra duwtje in de rug geven door zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoeksprojecten. Twee doelen staan voorop bij deze projecten: meer kinderen genezen en de langetermijnbijwerkingen van kanker bij kinderen elimineren. Belgische patiënten zullen voor het eerst toegang hebben tot de vijf FIGHT KIDS CANCER-onderzoeksprojecten die geselecteerd werden door onafhankelijke internationale experts.

Kinderen niet in de kou laten staan

Waarom is er nood aan extra onderzoek? Volgens academici en kankerspecialisten is er een duidelijk tekort aan innovatieve therapieën. Niet een gebrek aan kennis, maar aan middelen, is de oorzaak voor de tekortkomingen van de bestaande behandelingen.

"Innovatieve behandelingen zijn enkel gericht op volwassenen en helaas niet geschikt voor kinderen. Bovendien vormen de negatieve langetermijneffecten van deze behandelingen - denk maar aan groeiachterstand, leerachterstand, chronische ziekten op latere leeftijd, amputatie… een groot probleem"

“Dankzij de financiële steun van KickCancer slagen we erin om cruciale klinische proeven naar ons land te halen. Deze behandelingen beschikbaar maken voor zoveel mogelijk kinderen is de beste strategie om de kans op genezing te verbeteren. De jaarlijkse financiële steun van KickCancer is en blijft cruciaal, zowel voor kinderen getroffen door kanker als voor de medici en onderzoekers die kanker bij kinderen de wereld uit willen helpen!”, zegt Bram De Wilde, kinderoncoloog aan de UZ Gent.

Volledig scherm Topatleten Élodie Ouédraogo en Olivia Borlée lopen mee met RUN TO KICK-solidariteitsloop tegen kinderkanker © UNRUN4254

Innovatie toegankelijk maken voor Belgische patiënten

Het feit dat Belgische kinderen dit jaar kunnen deelnemen aan alle onderzoeksprojecten ziet KickCancer-oprichtster Delphine Heenen als een belangrijke primeur. “Het belang van innovatie voor Belgische kinderen met kanker mag niet onderschat worden. Alle innovatieve behandelingen zijn namelijk enkel gericht op volwassenen en helaas niet geschikt voor kinderen. Bovendien vormen de negatieve langetermijneffecten van deze behandelingen - denk maar aan groeiachterstand, leerachterstand, chronische ziekten op latere leeftijd, amputatie…- een groot probleem. Met deze nieuwe onderzoeksprojecten hebben Belgische kinderen ook de kans om toegang te krijgen tot innovatie”, vertelt Heenen.

KickCancer organiseert op 25 september de vijfde editie van RUN TO KICK in het Osseghempark (naast het Atomium) in Brussel. Hoe meer mensen die dag hun loopschonen aantrekken en deelnemen (2, 5 of 10 km), hoe meer geld aan de projecten kan worden geschonken. Wie zelf wil meelopen, maakt een fundraisingpagina aan op de website van RUN TO KICK. Die kan je gemakkelijk met vrienden, familie en kennissen delen. Na het recordbedrag van de vorige editie van 725 duizend euro, is het streefdoel dit jaar verhoogd naar 1 miljoen euro.

Topambassadeurs

KickCancer krijgt tijdens het event de steun van haar topambassadeurs. Angèle, die sinds 2019 meter is van de stichting, loopt voor de tweede keer mee om kinderkankeronderzoek te steunen. Ze zal samen met Niels Destadsbader, sinds 2021 peter van KickCancer, om 11 uur het startschot geven.

“Als peter van KickCancer kon ik er vorig jaar tijdens RUN TO KICK niet naast kijken: het gevoel van solidariteit en samenhorigheid is op dit event zo hard te voelen. Het brengt mensen samen met een zeer oprechte en hoopvolle boodschap. Dat ik opnieuw KickCancer mag vertegenwoordigen in haar missie om onderzoek naar kinderkanker te financieren, maakt me dan ook heel fier”, klinkt het bij Niels Destadsbader.

“Ik ben trots en blij om voor het derde jaar op rij de stichting KickCancer te steunen. Dit jaar willen we één miljoen euro inzamelen. We zullen de hulp van iedereen dus nodig hebben om dit te kunnen bereiken”, zegt Angèle enthousiast.

Familiale festivalsfeer: animatie, food en slotceremonie

Lopers en supporters zijn van harte welkom op RUN TO KICK vanaf 9 uur. Voor de allerkleinsten is er de Kids Corner, met animatie voor de kinderen terwijl hun ouders, broers en zussen lopen. De dag wordt afgesloten met een ontroerende ceremonie, waarin de winnaars (degenen die de meeste fondsen werven) en het ingezameld eindbedrag bekend worden gemaakt.

Praktische info: Waar? Brussel, Atomium Wanneer? zondag 25 september om 11 uur Hoe inschrijven? www.runtokick.be (inschrijven kan tot en met 21 september)

Volledig scherm Niels Destadsbader en Angèle geven op 25/09 het startschot van KickCancer-solidariteitsloop RUN TO KICK © Antoine Melis

