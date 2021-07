Neutrale zone lokt opnieuw sans-papiers die er niet langer welkom zijn

BrusselOndanks de aangekondigde sluiting van de neutrale zone voor sans-papiers die niet in hongerstaking waren, dromden maandagochtend zo'n 200 mensen zonder papieren samen aan de neutrale zone in de Melsensstraat in Brussel. “Vermoedelijk zal het enkele dagen duren voor iedereen die boodschap begrepen heeft.”

Met de neutrale zone wil staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) de sans-papiers die in hongerstaking waren meer informatie en duidelijkheid geven over hun verblijfssituatie in ons land. Ze moeten er info krijgen over de procedures om een verblijfsvergunning aan te vragen en krijgen er de kans om hun dossier te bespreken met medewerkers van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

Nadat de hongerstaking vorige week woensdag opgeschort was, kondigde Mahdi aan dat hongerstakende sans-papiers hun dossier vanaf donderdag konden gaan bespreken in de neutrale zone. Maar dat bleek nog wat te vroeg voor de sans-papiers, die net uit hun hongerstaking kwamen en eerst krachten moesten opdoen.

Wie wel op de oproep reageerde, waren honderden sans-papiers die niet aan de hongerstaking hadden deelgenomen, en soms vanuit andere steden naar Brussel kwamen in de hoop regularisatie via de neutrale zone regularisatie te verkrijgen. Het afsprakensysteem draaide in de soep en Mahdi besliste daarop de neutrale zone enkel nog open te stellen voor de deelnemers van de hongerstaking. Bij de USPR, de organisatie van sans-papiers die opgericht werd tijdens de hongerstaking, viel echter te horen dat de sans-papiers zich ten vroegste aan het einde van deze week of in de loop van volgende week zullen aanmelden bij de neutrale zone.

Misverstand

“Vermoedelijk zal het enkele dagen duren voor iedereen die boodschap begrepen heeft”, zegt Dominique Ernould, woordvoerster van DVZ. “Blijkbaar denken heel wat mensen dat het om een collectieve regularisatie gaat, wat helemaal niet het geval is. Mensen zonder papieren die niet aan de hongerstaking hebben deelgenomen, moeten de normale procedure volgen en hun aanvraag indienen via de gemeente. Die procedures werken ook. Heel wat mensen hebben in het verleden een negatief antwoord gekregen, maar niets houdt hen tegen om een nieuwe aanvraag in te dienen als ze nieuwe en sterke argumenten hebben. We schatten het aantal mensen zonder papieren op ongeveer 100.000 en het zou onwerkbaar zijn om die allemaal in de neutrale zone te ontvangen.”