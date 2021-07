Neutrale zone lokt opnieuw 200 sans-papiers, die er niet langer welkom zijn: “Zal nog enkele dagen duren voor iedereen boodschap begrepen heeft”

Brussels Gewest Brusselse regering levert negatief advies voor herinrich­ting Noordelij­ke Ring

22 juli De Brusselse regering heeft een negatief advies uitgebracht over de tweede versie van de scopingnota over de herinrichting van de Noordelijke Ring. Brussel benadrukt zich in principe niet te verzetten tegen het project, maar wil een echte co-constructie zien en meer ambitie in de alternatieven met minder verkeer, meer in lijn met de gemeenschappelijke doelen van de twee gewesten op vlak van klimaat, verbetering van de luchtkwaliteit en de leefbaarheid en de verkeersveiligheid, luidt het donderdag in een mededeling.