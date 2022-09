Net Brussel voor rechter na zelfmoord werknemer

In oktober 2021 verwees de Brusselse raadkamer Net Brussel naar de strafrechter omdat het agentschap geen rekening had gehouden met het leed van een van zijn werknemers, die in 2016 zelfdoding pleegde. De rechter hield er ook rekening mee dat er aanwijzingen zijn dat het agentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet de nodige maatregelen heeft genomen om een einde te maken aan de pesterijen van het slachtoffer door een collega. De werknemer, die sinds 1992 in dienst was bij Net Brussel, werd geïntimideerd door een leidinggevende, die na racistische incidenten elders al was overgeplaatst. Het slachtoffer diende een klacht in tegen hem en het agentschap, maar dat leverde niets op. Na twee zelfmoordpogingen, in 2013 en 2014, pleegde hij in 2016 zelfmoord drie dagen voordat hij weer aan het werk ging, en door het management was opgeroepen voor een disciplinaire hoorzitting. Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.