Negentien en zestien jaar cel voor mannen die dakloze doodden met twintig bijlslagen

Futsal eerste nationale Spelers van RSCA Futsal verdienen een gepast eresaluut voor bekermatch tegen Besiktas Gent

Vrijdagavond neemt RSCA Futsal het in eigen huis op tegen Besiktas Gent. De inzet is een plaats in de kwartfinale van de beker van België. Het is de eerste keer dat de spelers voor eigen publiek kunnen aantreden na de Europese stunt in de Champions League. Een passend eresaluut van de fans is zeker en vast op zijn plaats.

16:24