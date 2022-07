Neergestoken minderjarige niet meer in levensgevaar

Laken Brussels bloementa­pijt al te bezichti­gen in Mi­ni-Europa

In Mini-Europa kunnen bezoekers al een voorsmaakje krijgen van het Brusselse Bloementapijt. De miniatuurversie is er sinds donderdag te bezichtigen op de mini-Grote Markt. Op de echte versie is het nog wachten tot 16 augustus.

14 juli