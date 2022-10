Nederlandse muilezels krijgen fikse celstraffen: “Twee van de drie nooit teruggevonden”

Tussen 7 en 11 augustus 2020 kregen zeven mensen, waaronder enkele uit de Brusselse rand, berichten via WhatsApp die zogezegd afkomstig waren van één van hun kinderen, en waarin die aankondigden dat hun oude gsm het begeven had en ze een nieuwe hadden moeten kopen. De zogenaamde kinderen vroegen ook om geld. De zeven slachtoffers trapten in de val en schreven een totaalbedrag van om en bij de 11.000 euro over naar verschillende bankrekeningen. “Die verschillende, Belgische bankrekeningen bleken toe te behoren aan drie Nederlandse mensen”, aldus het parket bij de behandeling. “Het drietal moet elkaar ook kennen, of tenminste met elkaar in contact staan, want uit het bankonderzoek is gebleken dat ze de buit naar elkaar overschrijven. Twee van de drie hebben we nooit teruggevonden, de derde heeft een adres in Nederland maar heeft nooit gereageerd op de uitnodigingen van de politie.” Het drietal daagde ook niet op voor de rechtbank, zodat ze bij verstek werden veroordeeld tot gevangenisstraffen van 15 en 18 maanden vorderde. De rechtbank verklaarde ook 3.730 euro verbeurd, geld dat het drietal aan de feiten zou verdiend hebben.