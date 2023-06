Nederlander Roel Van Den Sigtenhorst nieuwe algemeen directeur Muntpunt

Vraag je gratis #halledaar­heen-pak­ket aan en creëer een zomerse festivals­feer

Om de zomer in Halle te vieren, stelde de stad een pakket samen dat iedereen gratis kan aanvragen via de website. In het pakket zit heel wat decoratiemateriaal en spelplezier om van jouw zomer helemaal ‘ne schone zomer’ in Halle te maken.