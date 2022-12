Natuurgids Eric Joye zoekt deelnemers voor Bigfoot-expeditie in Canada

Brussel/NamenUitgeweken Brusselaar Eric Joye (62), die nu rond Namen woont, vertrekt in mei twee weken naar Canada om sporen van Bigfoot te vinden. Daarvoor zoekt hij nog acht deelnemers om de expeditie te versterken. Geen makkelijke opdracht, aangezien de meeste wetenschappers ervan uit gaan dat het mythische boswezen niet bestaat. Maar dat is buiten Joye gerekend: “In 2006 ontdekten we al voetafdrukken”, vertelt hij.

Bigfoot, ook wel Sasquatch genoemd, is een enorme mensachtige die in de bossen van Noord Amerika en Canada zou vertoeven. Volgens sommigen niet meer dan een fabel, maar niet voor Eric Joye. Hij raakte al van kleins af aan in de ban van de ongrijpbare woudbewoner. “Toen ik ongeveer negen jaar oud was ontdekte ik de lectuur van Bernard Heuvelmans, een Belgische zoöloog en een van de grondleggers van de cryptozoöligie.” Die discipline bestudeert wezens of andere diersoorten waarvan het bestaan nog niet is aangetoond. “Ondertussen ben ik er al meer dan 30 jaar mee bezig.”

De expeditie naar Brits Columbia in Canada is niet de eerste zoektocht die Joye onderneemt. “De eerste keer was rond 2004. Ik had plannen om naar Nepal af te reizen om sporen van de Yeti te zoeken, toen ULB-professor Léon Brenig me vroeg of ik geen zin had om een Bigfoot-expeditie te organiseren.” In totaal heeft Joye al een 15-tal zoektochten achter de rug. Tot nu toe is hij er nog niet in geslaagd om het illustere wezen op beeld te zetten. Maar van kale reizen kwam de gediplomeerde natuurgids allesbehalve terug.

‘Woodknocks’

Volledig scherm De voetafdruk die Eric Joye aantrof in het 'Sasquatch Provincial Park'. © Eric Joye

“In 2006 ontdekte ik voetafdrukken van een primaat, waarschijnlijk vergezeld door een jonger exemplaar. Die moet enorm geweest zijn, want de afdrukken waren 48 centimeter groot. Tijdens de vorige expedities heb ik ook al meerdere keren ‘woodknocks’ gehoord. Dat klinkt als stokslagen op een boomstam, maar dan zo hard dat het onmogelijk door mensen kan nagebootst worden.” Volgens Joye zou de soort dan ook heel intelligent zijn. “Soms kwamen we in de bossen bepaalde constructies tegen, takken die op vier meter hoogte een kruis vormden, zware stenen die op elkaar gestapeld lagen of hoge, tipi-achtige structuren. Zaken die niet natuurlijk zijn ontstaan, of te moeilijk zijn voor mensen om te maken.”

“Ook gebrul, dat niet overeenkomt met geluiden van beren of andere dieren, heb ik al meermaals gehoord. Het is duidelijk dat ze een bepaalde manier van communicatie gebruiken. Maar wat ze precies bedoelen, is voor ons nog onbekend.” Het is dat soort aanwijzingen waar Joye in mei naar op zoek wil gaan in Brits Columbia. Gewapend met een nachtkijker en warmtecamera, zal hij zelf de expeditie leiden. Een vriend met militaire ervaring zal hem bijstaan. “We zoeken nog acht gemotiveerde deelnemers. Zo kunnen we de groep verdelen in twee kampen, wat de kans om sporen te vinden groter maakt.” Strikte selectiecriteria zijn er niet, maar expertise in ‘bushcraft’, biologie of paleontologie zijn wel een pluspunt.

In de wetenschap heerst nog heel wat scepticisme. “Heel wat onderzoekers wagen zich niet aan het onderwerp, uit angst hun reputatie te verliezen”, zegt Joye. “Maar in de verhalen van de Natives leeft de Bigfoot naast coyotes , bizons en wolven. Die dieren bestaan, waarom zij dan niet? Daarnaast is ook al heel wat ander bewijs geleverd. De Patterson-Gimlin film is daar een goed voorbeeld van.” Die beelden, gefilmd door het duo Patterson en Gimlin in de jaren ‘60, tonen een Bigfoot die wandelt naast een beekje. Ondanks de vele kritiek, is nooit officieel bewezen dat het om een vervalsing zou gaan. “Theoretisch is het dus perfect mogelijk dat er in afgelegen gebieden onontdekte primaten rondlopen.”

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via de website van zijn vzw Abepar (Association Belge d’Etude et de Protection des Animaux Rares). De reis zou een kleine 4.000 euro kosten, maar mensen die zich inschrijven voor Nieuwjaar krijgen 40 procent korting. Met dat geld zal Joye de expeditie en zijn vzw financieren.

Volledig scherm Eric Joye: “Heel wat onderzoekers wagen zich niet aan het onderwerp, uit angst hun reputatie te verliezen." © Eric Joye

