Nationale Feestdag: opnieuw groot feest op 21 juli na twee jaar coronapauze. “Het wordt een mooie balans tussen tradities en nieuwigheden”

Brussel Vzw Straatver­ple­gers start crowdfun­ding voor woonmodu­les dakloze patiënten

Met de crowdfunding wil vzw Straatverplegers steun inzamelen voor extra woonmodules in Brussel. Dat project heeft als doel de meeste kwetsbare personen in de hoofdstad een onderdak te bieden. In Vorst zijn er momenteel 6 van die woonmodules in gebruik.

15 juli