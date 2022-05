Nationale actiedag laat zich voelen: slechts één metrolijn bediend in Brussel

Brussel Politie houdt voertuig tegen met kilogram cannabis in de koffer

Een politiepatrouille merkte die avond in de Steenkoolkaai in Brussel een voorligger op die plotseling afsloeg zonder richtingaanwijzer. Bij een controle van de nummerplaat bleek dat de eigenaar van het voertuig over een voorlopig rijbewijs beschikt. Aangezien er nog iemand in de wagen zat, besloot de patrouille om de wagen aan de kant te zetten.

26 mei