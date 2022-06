Nationale actiedag in Brussel: sterke hinder op het openbaar vervoer, vakbonden betogen voor meer koopkracht

BrusselDe drie vakbonden ACV, ACLVB en ABVV houden vandaag in Brussel een nationale manifestatie voor meer koopkracht en tegen de strenge loonnormwet. In sommige sectoren wordt er ook gestaakt, zoals bij het veiligheidspersoneel op de luchthaven van Zaventem en bij Net Brussel. De Lijn en de MIVB verwachten dat hun dienstverlening verstoord zal zijn. Het treinverkeer zou wel normaal rijden, de NMBS legt zelfs extra treinen in naar Brussel en roept reizigers op om wegens de verwachte drukte de spitsuren te vermijden.

De vakbonden voeren actie voor “echte loonstijgingen” nu de inflatie hoge toppen scheert en steeds meer mensen het moeilijk hebben om hun facturen te betalen. De automatische loonindexering vangt voor werknemers de grootste klappen op, klinkt het, maar is niet voldoende. Vooral voor mensen met een laag of middeninkomen blijft het “schrapen”, terwijl Belgische bedrijven volgens de Nationale Bank historisch hoge winsten maken.

Openbaar vervoer verstoord

De betoging volgt de traditionele noord-zuidas in Brussel en dus zal er ook hinder voor het verkeer zijn. De bonden verwachten “een erg hoge opkomst”. Niet alleen vakbondsmilitanten, maar ook armoede- en socioculturele organisaties zouden meestappen. In sommige sectoren zal er ook worden gestaakt. Dat is bijvoorbeeld het geval voor het securitypersoneel op Brussels Airport, waardoor tal van vluchten uit voorzorg werden geschrapt. Er werd zelfs een advies gegeven om vandaag niet te vertrekken.

Ook in de openbare sector zal de dienstverlening verstoord zijn. Openbaarvervoersmaatschappijen De Lijn en de MIVB verwachten veel hinder en ook de afvalophaling in Brussel zou verstoord zijn. De hinder op het MIVB-net kan in realtime gevolgd worden op de website en via de sociale-mediakanalen.

Maatregelen

Op Radio 1 verklaarde premier Alexander De Croo deze voormiddag dat de regering weldegelijk maatregelen heeft genomen. “Er gebeurt zeer veel”, luidt het. “Experten zeggen dat je in ons land op het gebied van koopkracht beter beschermd bent dan in eender welk ander land van de eurozone.” Voor de stakingsactie die de hoofdstad stillegt, kan de premier maar weinig begrip opbrengen.

“Wanneer je geconfronteerd wordt met iets absoluut ongeziens, dan verwacht ik ook dat sociale partners, in plaats van te schreeuwen tegen elkaar of elkaar met de vinger te wijzen, rond de tafel gaan zitten”, zegt De Croo. Hij heeft begrip voor beide partijen, “maar zet u rond de tafel, luister naar elkaar en vind oplossingen zodat we vooruit kunnen gaan”.

