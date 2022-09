Nationale actiedag: grote hinder bij MIVB in Brussel en De Lijn in Vlaanderen

UpdateHet MIVB-net is al van 6 uur deze ochtend zwaar verstoord door de nationale actiedag rond koopkracht die in Brussel plaatsvindt. Ook bij De Lijn in Vlaanderen is er heel wat hinder.

De verschillende vakbondsorganisaties in het land roepen vandaag op tot mobilisatie in Brussel. Ze eisen onder andere betaalbare energie en meer loon. Deze voormiddag vindt op het Muntplein in de hoofdstad een manifestatie plaats, gevolgd door een betoging.

De actie heeft gevolgen voor het bus-, tram- en metroverkeer van de MIVB in Brussel. Het openbaar vervoer ondervindt grote hinder sinds vanmorgen, en de MIVB verwacht dat het net de hele dag zwaar verstoord zal zijn. “We hebben ervoor gekozen om de grootste lijnen te laten rijden”, zegt An Vanhamme, woordvoerster van de MIVB.

Metrolijn 1 verlengd

Slechts een van de vier metrolijnen wordt bediend en bij de trams gaat het om zeven van de 17 lijnen. Ook de meeste buslijnen zijn niet in dienst, zo meldt de MIVB.

Op het metronet is enkel lijn 1 in dienst, maar die is wel verlengd tot station Erasmus omdat daar een pendelparking is, aldus woordvoerster An Van hamme.

Zeven van de 17 tramlijnen worden ingezet: de lijnen 3, 4, 7 (omgeleid aan Esplanade), 8, 9, 51 en 92. Bij de bussen rijdt ongeveer een kwart tot een derde. Het gaat om de buslijnen 12, 29, 34, 36, 46, 53, 54, 56, 59, 65, 71, 73, 87 (verlengd tot Zwarte Vijvers), 88 en 95. “We zetten in op de grote lijnen, om zoveel mogelijk mensen te kunnen bedienen.”

“Deze situatie zal ongewijzigd blijven tot de avondspits. Rond 16 uur zullen we een nieuwe update kunnen doen, we verwachten dat dezelfde lijnen ook zullen rijden tijdens de avondspits, maar dat zal afhangen van het aantal werkwilligen”, aldus Vanhamme.

Reizigers kunnen de meest recente informatie de hele dag opvolgen via sociale media, zoals Twitter.

Ook hinder bij De Lijn in Vlaanderen

In Vlaanderen is er dan weer hinder bij De Lijn. De vervoersmaatschappij werkte op voorhand een alternatieve dienstverlening uit op basis van het beschikbare personeel, zodat zes op de tien bussen en trams rijden.

In de provincie Antwerpen rijdt 56 procent van de bussen en trams uit, In Oost-Vlaanderen 67 procent, in Vlaams-Brabant 63 procent, in Limburg 56 procent en in West-Vlaanderen 66 procent. In de steden Antwerpen en Gent is dat respectievelijk 44 en 52 procent zijn. Zes op de tien kusttrams rijden uit.

In Wallonië is er forse hinder op het net van de TEC. Heel wat lijnen zijn er geschrapt.

Bij de trein is er geen hinder door de vakbondsactie. De spoorbonden kondigden gisteren wel een stakingsaanzegging voor 18 oktober aan, waardoor een 24 urenstaking die dag dreigt.

