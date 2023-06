Naleving taalwetgeving door Brusselse lokale besturen gaat verder achteruit

Vrouw haalt met schaar uit naar haar vriend, maar krijgt geen straf: “Jaren van terreur”

Een man uit Vilvoorde is veroordeeld tot 2 jaar cel voor verschillende incidenten met zijn (ex-)vriendin. Bijna altijd was hij de grote boosdoener. Eén keer was zij het die hem met een schaar aanviel. Maar hiervoor toonde rechter zich mild.