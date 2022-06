Nachtelijke brand in Molenbeek: Drie voertuigen brandden uit en brandweer moet overgeslagen brand in opslagplaats in toom houden

Zaterdagnacht om 1.20 uur moest de brandweer uitrukken voor brandende voertuigen en een brandend gebouw. Dat was in Molenbeek in de onafhankelijkheidsstraat. “Gezien het gebouw een opslagplaats was en geen woningen, kwam er geen omwonenden in gevaar”, zegt woordvoerder van de Brusselse Brandweer Walter Derieuw. “We moesten we inzetten op het voorkomen van nog verdere verspreiding van de brand. Voor een autobrand sturen we normaal een autopomp op. In dit geval moest er meteen een tweede mee en meerdere luchtladders”, legt Derieuw uit.