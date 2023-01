Nachtclub Fuse mag twee dagen per week terug openen

BrusselLeefmilieu Brussel heeft beslist dat de Fuse haar deuren opnieuw mag openen, en dat twee dagen per week. Dat bevestigt woordvoerster Pascale Hourman. Aan de heropening zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Zo moet de club binnen de twee jaar verhuizen, of betere geluidsisolatie plaatsen.

Het voorstel om binnen de twee jaar een andere locatie te zoeken, kwam van de Fuse zelf. Dat valt te lezen in een nota van Leefmilieu Brussel. Als gevolg van dat voorstel, werd beslist om de sluiting van de nachtclub terug te schroeven. In die twee jaar moet de Fuse zich wel strikt houden aan de nieuw opgelegde voorwaarden.

Zo moeten de geluidsniveaus op het gelijkvloers en de eerste verdieping beperkt worden om overlast te vermijden. De club mag ook maar twee dagen in de week geopend zijn, en dat tussen 23 uur en 7 uur ‘s morgens. Feesten tot in de vroege uurtjes blijft dus wel mogelijk, al mogen er maximaal 90 evenementen per jaar plaatsvinden. In ruil krijgt de Fuse tijd om een verhuis te plannen of geluiddempende werken uit te voeren.

Evenwicht

“De beslissing van Leefmilieu Brussel, verantwoordelijk voor de leefomgeving en de rust van buurtbewoners, kwam er nadat er meerder inbreuken werden vastgesteld op vlak van geluidsoverlast”, klinkt het. “De ordonnantie met betrekking tot versterkt geluid, stelde ook dat zaakvoerders zelf maatregelen moesten treffen om de rust en gezondheid van omwonenden te garanderen.”

“De Fuse moet ons nu regelmatig op de hoogte houden van welke geluidsniveaus er binnen de club worden opgemeten. Bovendien heeft de club een expert aangesteld die voorstellen kan maken over de plaatsing van de luidsprekers, om overlast te beperken. De voorwaarden van de heropening kunnen aangepast worden naargelang de stappen die de club neemt. Enkel zo is het mogelijk om evenwicht te vinden tussen het culturele leven in Brussel en het welzijn van de buurtbewoners.”

DNA

Staatssecretaris Pascal Smet (one.brussels-Vooruit) en Brussels burgemeester Philippe Close (PS), zijn alvast tevreden met de beslissing. “Het bruisend Brussels nachtleven is een essentieel onderdeel van ons bruisend stadsleven”, melden ze. “De korte sluiting van de Fuse toont echter aan dat het belang dat ons nachtleven heeft voor veel Brusselaars, ons imago en ons toerisme, te weinig is verankerd in ons beleid. Het algemeen belang moet hand in hand kunnen gaan met een aangename en veilige leefomgeving.”

“De heropening van de Fuse is voor ons geen overwinning, maar een wake-up call. Er moet voor de club en voor het Brussels Nachtleven in ruime zin een langetermijnbeleid komen, om het op een gefundeerde manier te beschermen. Alle niveaus moeten actief geschikte locaties voor culturele plekken inplannen, zodat ons nachtleven ook in het Brussel van morgen een plaats heeft. We hebben een Brussel opgebouwd waarin jeugd en elektronische muziek onderdeel zijn van het DNA van de stad. Het is onze plicht dit DNA te beschermen. Brussel moet blijven bruisen”, besluiten ze.

