Nabij Brussel-Noord opgepakte twintiger overlijdt dik uur na arrestatie

Sint-Jans-Molenbeek Oude meubelop­slag­plaats brandt uit, ongeval tijdens blussen nipt vermeden

11:24 Een loods in de Molenbeekse Vierwindenstraat is donderdagmiddag uitgebrand. Brandweerlui die in de loods gingen om te blussen, vielen bijna door een gat in de vloer. “Als er meer rook had gehangen, hadden ze het wellicht niet op tijd gezien.”