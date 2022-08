Na woelige ochtend aan Klein Kasteeltje: personeel Fedasil legt het werk neer

voetbal Challenger pro league Gilles Ruyssen loodst RWDM naar nipte 1-0-zege tegen Dender, coach Euvrard tevreden: “Vier op zes is prima”

RWDM is er in geslaagd om op speeldag twee zijn eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen winnend af te sluiten. Tegen de buren van Dender werd het 1-0, een kopbaldoelpunt van Gilles Ruyssen vijf minuten voor de rust. De tweede helft was van minder goede kwaliteit en geeft aan dat er nog werk aan de winkel is én dat dringend extra versterkingen gewenst zijn indien de Brusselse club voor de hoofdprijs wil strijden.

