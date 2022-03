Na twee moeilijke jaren mikt 20 km door Brussel opnieuw op 40.000 deelnemers

In 2020 werd de ‘20 km door Brussel’ afgelast omwille van het coronavirus en ook vorig jaar hing de organisatie van de grootste loopwedstrijd in onze hoofdstad lange tijd aan een zijden draadje door de pandemie. Uiteindelijk werd het evenement van eind mei naar midden september verplaatst. Iets meer dan 20.000 mensen schreven zich in, maar finaal verschenen er ‘slechts’ 16.500 lopers aan de start in het Jubelpark. Door de pandemie zakten beduidend minder buitenlanders met hun loopschoenen naar de hoofdstad af. Op de dag zelf was er ook nog wat commotie omdat deelnemers plots een Covid Safe Ticket moesten voorleggen.

Als vanouds

Maar nu zo goed als alle coronamaatregelen opgeheven zijn, mikt de organisatie opnieuw op zowat 40.000 deelnemers. De 42ste editie van de ‘20 km door Brussel’ vindt op zondag 29 mei plaats. “We zijn ontzettend blij dat we dit evenement, waar zowel de Brusselaars als de verenigingen zo naar uitkijken, weer als vanouds op de laatste zondag van mei kunnen organiseren”, zegt Brussels burgemeester Philip Close (PS). “Het is altijd een mooie samenwerking om de 20km door Brussel te organiseren met de vzw S.I. – Bruxelles Promotion 1886.”

Volledig scherm © Dieter Nijs

“De laatste weken is de gezondheidssituatie wat tot rust gekomen: de terugkeer van de 20 km door Brussel op de gebruikelijke datum en in zijn klassieke vorm is een symbool waar we heel blij mee zijn”, vult Brussels sportschepen Benoit Hellings (Ecolo-Groen) aan. “De 40.000 deelnemers zullen opnieuw het genoegen hebben hun record te verbeteren of gewoon de finish te bereiken op hun eigen tempo langs een parcours dat Brussel laat schitteren.”

5 uur

De inschrijvingen van de 42ste editie starten nu vrijdag via de website www.20kmdebruxelles.be, maar ook op het kantoor in de Kapellestraat 17 in Brussel. Opnieuw bedraagt het inschrijvingsgeld 25 euro. Net als vorig jaar worden er naast lopers ook wandelaars verwelkomd. Bij de vorige editie wandelde koningin Mathilde nog mee. De tijdslimiet voor het afleggen van het groene parcours door de straten van de hoofdstad is evenwel vastgelegd op maximaal 5 uur.

Het startschot wordt ook dit jaar om 10 uur in het Jubelpark gegeven.