Na twee jaar onderbreking opnieuw ambtenarenbal in AB: “Duizendtal feestvierders, maar zeker niet enkel ambtenaren”

BrusselNa twee jaar afwezigheid vanwege de coronapandemie, maakt het Ambtenarenbal maandag een comeback in concertzaal AB in Brussel. Organisator Patrick Vanhopplinus verwacht een duizendtal feestvierders.

Het Ambtenarenbal is toe aan zijn 52e editie. Het feest is ontstaan na een brand in het toenmalige ministerie voor Nationale Opvoeding en Cultuur en was bedoeld om de families van de slachtoffers te ondersteunen. Intussen kunnen de ambtenaren al jarenlang genieten van hun eigen nieuwjaarsfeest in de AB. Het bal gaat steevast door op de eerste werkdag van het nieuwe jaar.

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is iedereen welkom op het Ambtenarenbal, ook wie geen ambtenaar is. “Mensen komen een beetje van overal uit België, er zijn zowel ambtenaren uit het Vlaams als het Brussels of het Waals Gewest”, vertelt Vanhopplinus. “Ook mensen uit de privésector, het bankwezen, de politie of de brandweer zijn aanwezig.”

In 2020 vond de laatste editie plaats. “Het is een beetje spannend: ik ben benieuwd of de mensen hun weg hebben teruggevonden na twee jaar afwezigheid”, zegt organisator Vanhopplinus. “Ik heb er alleszins naar uitgekeken en ben ook blij voor de mensen dat het weer kan doorgaan.”

Dj Koen Van Overloop draait nog plaatjes tot 22 uur. Met ‘I Wanna Dance With Somebody’ van Whitney Houston, ‘En Dans’ van Clouseau en ‘Don’t You Want Me’ van The Human League zijn al verschillende klassiekers de revue gepasseerd. Naarmate de namiddag vordert, vult de zaal zich meer en meer en worden de betere dansmoves bovengehaald. Ook jongere, maar daarom niet minder gevestigde, hits als ‘Alors On Danse’ van Stromae of ‘Bad Romance’ van Lady Gaga geven het publiek nieuwe mogelijkheden om de benen los te gooien.

