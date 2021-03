Na ook in beroep te zijn veroordeeld voor moord: Christian Van Eyken en Sylvia B. stappen naar Cassatie

Politie op zoek naar man met skibril die brand stichtte aan politie­post tijdens rellen in Brussel

28 februari De politie is op zoek naar een verdachte die tijdens de rellen in Brussel vorige maand brand stichtte aan een politiekantoor in Schaarbeek. In het opsporingsprogramma ‘Faroek’ wordt vanavond een oproep naar tips gelanceerd met nieuwe beelden van de man met de skibril. Enkele beelden werden vanmiddag al in VTM NIEUWS getoond. Daarop is onder meer te zien dat de brandstichter zichzelf mee in brand steekt tijdens de drieste aanval op het commissariaat aan het Liedtsplein.