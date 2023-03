Na ontruimingsactie tentenkamp in Molenbeek: resterende mensen tijdelijk opgevangen in leegstaande gebouwen

Na de ontruiming van het tentenkamp voor het Klein Kasteeltje, bleven nog een 50-tal personen over. Zij stonden niet op de lijst en kregen bijgevolg geen opvangplaats. In de voormalige gebouwen van Allee du Kaai wordt tijdelijke opvang voorzien voor hen. “Er is een oplossing nodig voor iedereen die op straat leeft. Zoniet, zullen de problemen blijven aanslepen.”

Na de ontruiming van de tenten op de brug aan de Koolmijnenkaai dinsdag, bleven nog een 50-tal mensen in de kou staan. “Dat heeft uiteenlopende redenen”, stelt Thomas Willekens, beleidsmedewerker bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Zo zou op voorhand slechts beperkt gecommuniceerd zijn over de actie. “Sommige bewoners waren bijvoorbeeld in de Humanitaire Hub, en zagen bij hun terugkeer hun tenten en andere spullen verdwijnen in een afvalcontainer. Ze wisten niet wat te doen.”

Opnieuw op straat

Met behulp van burgercollectieven trokken de overblijvers naar de voormalige gebouwen van Allee du Kaai iets verderop, die momenteel leegstaan. “Die zouden binnenkort afgebroken worden, er zijn weinig voorzieningen op de locatie. We weten nog niet hoe lang ze daar kunnen verblijven.” Catherine Moureaux (PS), burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek, gaf dinsdag wel te kennen een deel van de resterende mensen alsnog onderdak te bieden. “Dat ging wel over de situatie van gisteren”, zegt Willekens. “Het is geen garantie dat die oplossing ook geldt voor de mensen die vandaag nog overblijven. De kans bestaat dat ze opnieuw op straat zullen belanden.”

Ook in het kraakpand in de Paleizenstraat werd het bewonersaantal onderschat. “Dat is terug te leiden tot de algemene aanpak”, stelt Willekens. “Het beleid maakte zich de voorbije maanden sterk dat er dagelijks extra plaatsen gecreëerd worden. De praktijk leert ons dat het niet voldoende is. Er is geen monitoring van het exacte aantal mensen dat op straat of in kampen leeft. We beschikken enkel over de lijsten van het aantal asielaanvragen. Het is dus niet duidelijk over welke schaal er gesproken wordt, al lijkt dat niet door te dringen bij de beleidsmakers.”

Volledig scherm De leegstaande gebouwen die momenteel bezet worden. © Marc Baert

Politieke wil

Volgens Willekens is er een oplossing nodig voor iedereen die op straat leeft. “Zoniet zullen soortgelijke situaties zich blijven voordoen. Vaak wordt gezegd dat een oplossing uitblijft omdat er te veel asielaanvragers zijn. Maar volgens ons zijn er wel enkele pistes mogelijk.” In eerste instantie zou het mogelijk moeten zijn om in samenwerking met defensie enkele opvangplaatsen te voorzien. “Dat zou op korte termijn heel wat plaatsen kunnen creëren.”

“Ook het verplicht spreiden van asielaanvragers over de gemeenten zou een mogelijkheid kunnen zijn. Elke gemeente zou dan drie tot vijf mensen moeten opvangen. Tot slot is de uitstroom van mensen uit de opvang naar een leefloon of gastgezinnen ook een optie. Die plaatsen kunnen dan naar nieuwe mensen gaan.” Voorlopig heeft het beleid daar nog geen gevolg aan gegeven. “Vorig jaar was dat wel het geval, toen dagelijks 1.000 Oekraïners zich kwamen aanmelden. Die politieke wil is vandaag ook meer dan nodig”, besluit Willekens.

