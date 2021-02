Na heisa in Nederland rond avondklok, groeit ook kritiek in Brussel. “Waarom blijven wij strenger dan de rest?”

Brussel Grootste vaccinatie­cen­trum van het land neemt voorzichti­ge start: “Alles hangt af van de levering van de verschil­len­de vaccins”

16 februari Wie aan metrostation Heizel de roltrap naar boven neemt in de richting van de Keizerin Charlottelaan, kan er niet naast kijken: het grootste vaccinatiecentrum van ons land, in de schaduw van het Atomium en het Koning Boudewijnstadion. In Paleis 1 werd de voorbije weken alles in gereedheid gebracht voor een vaccinatieritme van bijna 5.000 prikken per dag. Op de openingsdag draait het centrum nog maar aan iets meer dan één procent van die capaciteit, maar vanaf morgen wordt het tempo stelselmatig opgedreven. Wij gingen een kijkje nemen.