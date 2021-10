Na gruwelverhalen over barman die 17 klanten verkracht zou hebben, lokt mars in Elsene maar liefst 1.300 deelnemers: “We willen weer veilig op café kunnen”

Met pamfletten en spandoeken trekken ruim duizend mensen donderdagavond van aan de uitgaansbuurt in de omgeving van de begraafplaats in Elsene richting het gemeentehuis, waar ze een ontmoeting met burgemeester Christos Doulkeridis (Ecolo) hebben. De mars kwam er nadat begin deze week een schandaal rond een barman van twee cafés in de Brusselse studentenbuurt – El Café en Waff – aan het licht kwam. Op sociale media dook plots het verhaal op van twee vrouwen die vorige week donderdag gedrogeerd en verkracht zouden zijn door de barman. Al snel bleek dat dat niet de enige slachtoffers van de man waren. Ondertussen zijn er namelijk al zeventien klachten tegen de barman ingediend. Sommige feiten dateren al van zes jaar geleden. Elk slachtoffer vertelde ongeveer hetzelfde verhaal. Ze werden allemaal plots heel dronken en kregen een black-out, zelfs wanneer ze amper iets gedronken hadden. De dag nadien werden ze verward en halfnaakt wakker.

Massa volk

De gruwelijke verhalen sloegen in de studentenbuurt duidelijk in als een bom, want hoewel de mars pas woensdagmiddag aangekondigd werd, daagde donderdagavond een massa volk op. “We hadden nooit verwacht dat er zoveel mensen zouden deelnemen”, zegt Manon Vidal (22), één van de organisatoren. “Maar het toont aan dat er echt iets moet gebeuren. We kunnen het niet begrijpen dat de voorbije jaren in totaal zeventien klachten ingediend werden tegen de man, maar dat er nooit een degelijk onderzoek gestart werd. Met deze mars willen we niet alleen de slachtoffers steunen, maar willen we ook de mankementen van het rechtssysteem aankaarten.”

Quote Het kan toch niet dat we telkens wanneer we iets willen gaan drinken op onze hoede moeten zijn? Want het gaat niet alleen om deze twee bars. Ook elders gebeuren dergelijke feiten Organisatrice Manon

Zelf kent ze geen slachtoffers, maar voor Manon was het belangrijk om deze steunmars te organiseren. “We willen als vrouw veilig op café kunnen gaan en na het horen van die verhalen lukt dat niet meer”, vertelt ze. “Het kan toch niet dat we telkens wanneer we iets willen gaan drinken op onze hoede moeten zijn? Want het gaat niet alleen om deze twee bars. Ook elders gebeuren dergelijke feiten. En dat een dader er zo lang ongestraft mee weg komt, is onbegrijpelijk. Dat gaan we de burgemeester van Elsene vanavond ook duidelijk maken.”

Volgens de lokale politie zijn er 1.300 deelnemers. De deuren van de twee betrokken cafés bleven donderdagavond uit voorzorg dicht. De eigenaars worden deze week nog op het gemeentehuis verwacht, waar ze hun relaas van de feiten moeten doen. Ondertussen kondigde burgemeester Doukeridis aan dat hij de uitgaansbuurt vrouwvriendelijker wil maken. Concreet zullen de cafés begin volgend jaar aan een grondige controle inzake veiligheid onderworpen worden.