Na de inbrakenplaag in bewaakte parkings: “Verdachte opgepakt op basis van camerabeelden”

In de nacht van maandag op dinsdag werd er ingebroken in verschillende wagens die geparkeerd stonden in de parking Lepage Q-Park in het centrum van Brussel. Twee dagen later gebeurde hetzelfde in een parking in de Bisschopsstraat. Ook in de Lepageparking werden opnieuw 28 wagens beschadigd. Donderdagochtend kon een verdachte, die illegaal in het land verblijft, gearresteerd worden nadat de politie de camerabeelden had bekeken. “Hij was in het bezit van een rode hamer die hij gebruikte om de ruiten in te slaan”, aldus het parket. Hij zal zich op 16 februari voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden.