Na de hallucinante feestbeelden uit Brussel: hoe kon carnavalstoet onder de radar blijven en waarom duurde het zolang alvorens politie écht ingreep?

Brussel Politie neemt opnieuw wagen van wegpiraat in beslag aan Atomium: bestuurder onder invloed van lachgas

16:49 Op de Eeuwfeestlaan in de buurt van het Atomium in Brussel heeft de politie zaterdagavond een Audi A3 in beslag genomen. De arrestatie kwam er nadat de bestuurder omstanders in gevaar bracht door aan hoge snelheid door de straat te rijden. De bestuurder bleek ook lachgas gebruikt te hebben.