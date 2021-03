Na de hallucinante feestbeelden uit Brussel: hoe kon carnavalsstoet onder de radar blijven en waarom duurde het zolang alvorens politie écht ingreep?

Brussel Honderden manifestan­ten proteste­ren in Ter Kamerenbos tegen coronamaat­re­ge­len: één actievoer­der opgepakt, ook drie arresta­ties aan Centraal Station

15:25 In het Ter Kamerenbos in Brussel voerden enkele honderden mensen zaterdagnamiddag actie tegen de coronamaatregelen. Velen droegen geen mondmasker en van social distancing was er helemaal geen sprake. De politie had nochtans opgeroepen om niet naar Brussel af te zakken. Na afloop van de betoging werd de sfeer grimmiger en werd één actievoerder opgepakt. Bij een eerdere manifestatie aan het Centraal Station verrichtte de politie drie arrestaties.