Na 40 jaar in de steigers, moeten nu zelfs stellingen rond Brussels Justitiepaleis vervangen worden: kostprijs bedraagt 1,5 miljoen

Brussel Festivalbe­slis­sing in tweede helft april is te laat voor Couleur Café: “Het is moeilijk om iets te organise­ren als je niets weet”

14 maart De Vlaamse regering wil de resultaten van een testevenement in Hasselt afwachten om een beslissing te nemen over de zomerfestivals. Dat evenement vindt in de tweede helft van april plaats. Het duurt dus meer dan een maand langer dan voorzien vooraleer festivals meer klaarheid krijgen over de komende zomer. Voor Couleur Café, dat aan het begin van het festivalseizoen op het programma staat, is dat te laat.