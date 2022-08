Na 4 jaar wachten: 22e Bloementapijt op de Grote Markt officieel ingehuldigd

BrusselVrijdag was het eindelijk zover: na 4 jaar wachten konden de Brusselaars en bezoekers terug het Bloementapijt op de Grote Markt aanschouwen. Het ontwerp van dit jaar is een knipoog naar het allereerste Bloementapijt uit 1971, ter gelegenheid van de 50e verjaardag van het kleurrijke initiatief.

Vrijdag werd het 22e Bloementapijt ingehuldigd op de Grote Markt. Dit jaar wordt een speciale editie, ter ere van de 50e verjaardag van het Bloementapijt. “Daarom dachten we een remake te maken van het allereerste tapijt uit 1971”, vertelt Koen Vondenbusch, technisch directeur van de vzw Bloementapijt. “Maar het is geen kopie, benadrukt hij. “Het ontwerp is een stuk moderner, en voor de aanleg hebben we ook hedendaagse technieken toegepast. Bepaalde zaken uit het eerste ontwerp bleven wel behouden, zoals Sint-Michiel, daar hebben we niets aan veranderd. En ook de Belgische Leeuw hebben we exact overgenomen.”

Voor het ontwerp van dit jaar werkte Vondenbusch samen met de Mexicaanse artieste Roo Aguilar Aguado. Zij werkte vier jaar geleden ook mee aan het Bloementapijt, dat toen in teken van Mexico stond. “Daar heeft ze uitstekend werk geleverd, we wilden haar dan ook zeker aan boord voor deze editie”, zegt de technisch directeur. Aguado verzorgde het ontwerp, Vondenbusch keek toe op de technische aspecten van het Bloementapijt.

Hitte

Voor de opbouw werden tientallen vrijwilligers ingeschakeld. Onder hen ook Jozefien, die voor de derde keer meehielp aan het Brusselse Bloementapijt. “Vandaag gaat het net iets trager door de hitte”, vertelt ze. “Maar het is wel een fijn om hier te zijn. Ik vind het een heel rustgevende bezigheid, en het is ook leuk om samen met anderen te werken. Het gaat een heel mooi tapijt worden”, belooft ze.

De voorbije weken werd ook even gevreesd dat de begonia’s de hitte niet zouden overleven. “We hebben ons inderdaad moeten aanpassen aan de temperatuur”, legt Vondenbusch uit. “Er waren minder begonia’s voorhanden door de warmte, maar dat hebben we opgelost met dalia’s en een dikkere laag gekleurd schors. Hier en daar is er dus wel iets veranderd, maar dat gebeurt elke editie wel eens. Op sommige vlakken is het zelfs een verbetering”, lacht hij.

Voor Vondenbusch is het alvast een geslaagde editie. “De pracht van het Bloementapijt in combinatie met de Grote Markt als Werelderfgoed, dat is echt een magische beleving. Het is er ook maar heel even, vier dagen om precies te zijn. En dat na vier jaar afwezigheid. Maar die vergankelijkheid, dat maakt het net zo mooi”, besluit hij. Het Bloementapijt blijft nog liggen tot maandag 15 augustus.

