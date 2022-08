Muziektempel AB verwelkomt nieuw pop-uprestaurant ‘Mabelle’: “Zoveel diversiteit hier, dat willen we ook op het bord brengen”

Quinten Decleyn, Yezen Malouf en Jonah Will werkten samen het concept uit voor Mabelle. Aan horeca-ervaring geen gebrek, de eerste twee richtten het restaurant Pois Chiche aan de Kappellemarkt op, en Will managet al jaren de bar van het AB-Café. “Tijdens de coronapandemie ontstond het idee om iets nieuws te doen met de locatie”, vertelt Decleyn. “Even later lanceerde de Anciènne Belgique een advertentie voor een tijdelijk concept in het AB-Café. Daar werden wij voor geselecteerd. In feite is het testfase, want momenteel krijgt de hele linkervleugel van de AB een opknapbeurt. Op het dak komt een restaurant. Als onze zaak goed draait, mogen we ons daar vestigen.”

Duurzaamheid

Met Mabelle willen de zaakvoerders de diversiteit van de hoofdstad weerspiegelen in hun keuken. “Brussel is een van meeste kosmopolitische steden, met meer dan 180 verschillende nationaliteiten”, legt Decleyn uit. “De AB laat artiesten van over heel de wereld komen, dat willen we doortrekken naar onze gerechten. En ook het circulaire aspect is heel belangrijk voor ons. We willen de keten zo kort mogelijk houden.” Daarvoor werken ze samen met lokale partners, of zaken met een Brusselse link. “We hebben hen uitgedaagd om duurzame gerechten te ontwikkelen. Die zullen voornamelijk plantaardig van aard zijn.”

De producten worden per bakfiets geleverd, en in Mabelle bereid volgens de instructies van de chef. De meewerkende zaken zijn plant based burgerrestaurant Kitsune, Pois Chiche, het brunchcafé Frank aan het Muntplein, Mission Massala dat Indische curry’s aanlevert, en het bekende café Monk, dat samen met een artiest een nieuwe spaghetti heeft uitgebracht. Wacko Tacko zal zorgen voor de Mexicaanse toets, en Taartwerk levert de desserts. “Alle gerechten zullen uniek bij ons te verkrijgen zijn”, voegt Decleyn toe.

Volledig scherm Uitbaters Jonah Will, Yezen Malouf en Quinten Decleyn. “We hebben onze partners uitgedaagd om duurzame gerechten te ontwikkelen." © Quinten Decleyn

Eiken blad

Ook het interieur krijgt een grondige update. “Het voormalige decor was vrij brutaal, met veel wit en rood en scherpe randen. Voor het nieuwe interieur hebben we beroep gedaan op architectenbureau Konrad & Fraay. Het wordt een pak gezelliger, met tinten van gebroken wit, donkergroen en zacht zwart.” Het pronkstuk van de zaak wordt de toog. “Daar wordt een leempleister op bevestigd, vervaardigd uit gerecupereerd materiaal van Brusselse werven. En aan het plafond komt een nieuwe luster, met papieren blaadjes en een herwerkt frame waar vroeger een scherm aan hing.” Een ook de oude tafels worden hergebruikt. “Na het afschuren van de verf ontdekten we een mooi eiken blad.”

De naam verwijst naar de uitspraak ‘BXL ma belle’. “We vinden Brussel een heel mooie stad met veel potentieel, en het rolt vlot van de tong. Maar meer hoeven de mensen er niet achter te zoeken”, lacht Decleyn. De opening staat gepland op 1 september, wanneer de AB haar concerten herneemt. “Momenteel zijn we nog druk in de weer, maar we hopen wel op tijd klaar te zijn. In september zal er elke dag van de maand een concert zijn. Op die tickets zullen concertgangers een reservatietool kunnen vinden voor ons restaurant. Maar iedereen is welkom bij ons, of ze nu een optreden bijwonen of niet.”

