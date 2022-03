Museum Kanal-Centre Pompidou lanceert project over koloniaal erfgoed met Kinshasa

Sint-Gillis Cargofiet­sen vinden onderdak in werkplaats van de MIVB

In de werkplaats ‘Belgrado’ van de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij MIVB in Sint-Gillis huizen sinds kort geen trams meer, maar wel cargofietsen. De Brusselse coöperatieve Urbike heeft er een nieuwe thuis gevonden en wil samenwerken met de MIVB om de mobiliteit en de luchtkwaliteit in het Brussels gewest te verbeteren.

21 maart