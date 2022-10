Muilezels veroordeeld voor uitlenen van rekening

In juni 2020 kreeg een bejaarde man uit Vlaams-Brabant een mail die van zijn bank afkomstig leek,met de vraag op een link te klikken. Die link leidde hem naar wat de website van zijn bank leek, waar hem gevraagd werd enkele codes in te voeren. De man ging op die vragen in, maar voelde na enig tijd toch argwaan en stapte naar de politie. De politie stelde vast dat oplichters erin geslaagd waren zo’n 24.000 euro van zijn rekening te halen. Dat geld was overgeschreven naar drie verschillende rekeningen, waar een groot deel nog kon geblokkeerd en gerecupereerd worden. Die rekeningen behoorden toe aan twee jonge twintigers. “Het ging om een bankrekening die mijn cliënte niet meer gebruikte”, pleitte de advocate van de eerste verdachte. “Ze had die geopend om te sparen voor een reis naar Brazilië maar door de coronapandemie heeft die reis niet kunnen plaatsvinden. Een vriend uit Brazilië had nadien een rekening nodig om een motor te kunnen kopen, en ze heeft die in goed vertrouwen ter beschikking gesteld.” De tweede verdachte verklaarde dan weer dat hij zijn bankkaart meermaals was verloren. Volgens de rechtbank hadden de twee wel degelijk hun bankrekening ter beschikking gesteld van de bende oplichters. De eerste verdachte kreeg een gevangenisstraf van 8 maanden met uitstel, de tweede een werkstraf van 80 uur. Het duo moet het slachtoffer ook een schadevergoeding betalen van 5.230 euro.