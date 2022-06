Muilezel dient zelf klacht in ‘wegens oplichting’

In 2018 was er op de bankrekening van de jonge vrouw een som van 2.500 euro gestort die afkomstig was van phishing. Het slachtoffer had een mail gekregen die zogezegd afkomstig was van haar bank, met de vraag een aantal verrichtingen te doen. Zo kregen de oplichters toegang tot haar rekening, waarna er een hoop geld verdween. “Mevrouw werd daarover ondervraagd en beweerde dat ze zelf was opgelicht”, zei het parket. “Ze zou via Snapchat een aanbod gekregen hebben, waarbij er maandelijks 10.000 euro op haar rekening zou gestort worden, waarvan ze dan 4.000 euro mocht houden. Ze was daarop ingegaan maar had nooit een cent gezien. Sowieso had ze van bij het begin moeten beseffen dat het hier om illegale praktijken ging, maar dat ze dan nog een tweede keer hetzelfde uithaalt, is helemaal onvergeeflijk.” Enkele maanden na de eerste feiten, werd er op dezelfde rekening van dezelfde jonge vrouw immers opnieuw een som geld gestort die afkomstig was van phishing. Ditmaal daagde de jonge vrouw niet meer op toen ze door de politie uitgenodigd werd voor verhoor. Ze verscheen ook niet voor de rechtbank, waar het parket een gevangenisstraf van 15 maanden vorderde. Het vonnis valt op 7 september.