MR wilt overleg tussen gemeenten en bewoners

voetbal beker van belgië Sterk RWDM laat door onbegrijpe­lij­ke misser van Biron bekerkwali­fi­ca­tie liggen tegen efficiënt Kortrijk

RWDM is er niet in geslaagd om in de zestiende finales van de Beker van België voor een stunt te zorgen tegen 1A-club Kortrijk. Nadat het iets voor het uur op voorsprong was geklommen via Botella en een kwartier voor tijd Biron - bij een 1-1 - de kans op 2-1 had laten liggen, kreeg de Brusselse club het deksel op de neus. In de toegevoegde tijd stonden overdreven 1-3-cijfers op het bord.

11 november