Motorrijder uit Molenbeek zwaargewond bij ongeval in Nijvel

Het ongeval gebeurde in de Rue des Déportés in Nijvel, meldt het Waals-Brabantse parket. Een groep motorrijders was er aan een rit bezig toen één van hen plots ten val kwam. De 29-jarige motorrijder uit Sint-Jans-Molenbeek gleed mogelijk uit op een plek waar de weg beschadigd was. Door de val belandde de motard op een bouwwerf van het Gewestelijk Expresnet, dat meer treinverbindingen van en naar de hoofdstad moet creëren. Het slachtoffer werd naar het Brusselse Erasmusziekenhuis gebracht. Hij verkeerde in levensgevaar, maar zijn toestand is volgens het parket inmiddels stabiel.