Moordverdachte wordt jaren later in Zwitserland gevonden: man uitgeleverd aan België

Het levenloze lichaam van Vuong Thang Hung werd op 31 mei gevonden in zijn appartement op de Louizalaan in Brussel door één van zijn vrienden. Die meldde zijn overlijden aan de politie. In het appartement werden in de leefruimte en de badkamer sporen gevonden van een hevig gevecht. In die laatste kamer lag het lichaam van Hung, zijn hoofd lag op de rand van de badkuip. Volgens de krant zou Hung ook enkele messteken in zijn borstkas hebben gekregen. Het labo vond ter plaatse talrijke DNA-sporen en vingerafdrukken. Die leidden naar een verdachte, die enkele weken voordien was opgepakt in Frankrijk.