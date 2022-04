Monument voor slachtoffers Armeense genocide beklad: “Poging om te intimideren”

Ganshoren Gasexplo­sie vermeden dankzij ongeruste bewoners

Op de Keizer Karellaan in Ganshoren is dinsdagochtend een woning ontruimd door een gaslek. Dat meldt Bruzz en wordt bevestigd door de brandweer. De situatie is gestabiliseerd, maar Sibelga blijft ter plekke om de oorsprong van het lek te onderzoeken.

13:10