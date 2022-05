Monsterproces rond autozwendel in lightversie voor hof van beroep: tot 10 jaar cel gevorderd

In dit dossier vervolgt het federaal parket 81 verdachten die meer dan 500 feiten zouden gepleegd hebben. Daarbij zouden ze meer dan 1.000 slachtoffers gemaakt hebben en 6,5 miljoen euro hebben buitgemaakt. De verdachten gingen meestal op dezelfde manier te werk. Ze namen contact op met mensen die hun wagen te koop aanboden en stelden voor die te kopen. De zogenaamde kopers deden niet moeilijk over de prijs en betaalden de wagen met een app op hun smartphone, of toonden een vervalst overschrijvingsbewijs. Pas na enkele dagen ontdekten de slachtoffers dat ze bedrogen waren en dat het geld nooit op hun bankrekening was gestort. De gestolen voertuigen werden snel doorverkocht en naar het buitenland geëxporteerd.

Woonwagenbewoners

Op die manier maakten de daders enkele miljoenen euro buit. In het onderzoek voerde de federale politie ruim drie jaar geleden huiszoekingen uit bij de verdachten, in kampen van woonwagenbewoners in en rond Brussel, de regio Charleroi en in Frankrijk. Daarbij werden onder meer 90 woonwagens, 91 auto’s, juwelen, een hele resem vuurwapens en 1 miljoen euro in beslag genomen. Een groot deel van de beklaagden werd in november veroordeeld tot straffen tussen 3 en 5 jaar cel, vaak met een (gedeeltelijk) uitstel. Zes kopstukken kregen effectieve straffen van 6 en 7 jaar cel opgelegd. Een klein aantal beklaagden kwam er van af met een vrijspraak, een werkstraf of een straf van 2 jaar met uitstel of minder. Volgens de rechtbank maakten de beklaagden deel uit van één grote criminele organisatie, waarin een duidelijke hiërarchie aanwezig was. In totaal werd er voor meer dan 4,2 miljoen euro verbeurd verklaard.