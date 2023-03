Monsterproces op komst na Sky ECC-onderzoek: federaal parket wil 128 verdachten voor rechter: “Ook agent betrokken”

BrusselHet federaal parket wil maar liefst 128 verdachten voor de rechter brengen in het onderzoek naar een criminele organisatie die op grote schaal cocaïne invoerde in Europa. Het proces is een gevolg van het Sky ECC-onderzoek in Brussel, dat in oktober 2021 leidde tot 114 huiszoekingen waarbij 64 mensen werden opgepakt. Opvallend: een van de verdachten is een politieman van de zone Zuid die informatie uit politiedatabanken zou hebben doorgegeven.

In de vroege ochtend van 26 oktober 2021 werden meer dan 1.100 politiemensen ingezet bij meer dan honderd huiszoekingen in het hele land. In Brussel werden zo’n tachtig huiszoekingen uitgevoerd, onder meer in Sint-Jans-Molenbeek en Sint-Joost-ten-Node. Zes drugslabo’s, waar de ingevoerde cocaïne werd herverpakt om verspreid te worden over het hele Europese continent, werden ontmanteld. De politie kon ook de hand leggen op tientallen vuurwapens, 67 voertuigen en één miljoen euro cash geld. Bij de actie werden toen 64 verdachten opgepakt. Het ging vooral om Albanezen en Colombianen, die deel uitmaakten van een internationale criminele organisatie.

Kraken

Het onderzoek was van start gegaan nadat het gerecht er was in geslaagd het Sky ECC-netwerk te kraken. Anderhalf jaar na die eerste reeks huiszoekingen is het onderzoek afgerond. Het federaal parket wil in totaal 128 vermoedelijke bendeleden voor de rechtbank brengen. Ze worden onder meer verdacht van deelname aan de activiteiten van een criminele organisatie, drugshandel, gijzeling, wapenhandel, valsheid in geschrifte, heling en passieve corruptie.

Agent

Opvallend: een van de verdachten is een politieman van de zone Zuid (Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst). Hij zou zijn beroepsgeheim hebben geschonden en informatie uit politiedatabanken hebben doorgegeven. Er loopt intussen nog een apart onderzoek naar een Brusselse advocaat die daarbij betrokken zou zijn geweest. Volgende week wordt het dossier behandeld voor de Brusselse raadkamer, die moet beslissen of de 128 verdachten zich voor de correctionele rechtbank zullen moeten verantwoorden. Waar en wanneer het monsterproces zal plaatsvinden is nog niet duidelijk.

