Mondmaskerplicht in Molenbeek na week al weer opgeheven

Vorige week kondigde de gemeente aan dat iedereen vanaf twaalf jaar weer een mondmasker zou moeten dragen op bepaalde plekken in de gemeente, zoals in winkelstraten en markten, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregel zou tot en met eind april gelden, maar wordt nu reeds afgeschaft. Dat komt volgens de woordvoerder van burgemeester Moureaux, Rachid Barghouti, omdat de besmettingscijfers gunstig evolueren en omdat de maatregel heel wat controverse heeft veroorzaakt. “We wilden preventief optreden tegen het virus, maar door de hetze is er een andere interpretatie ontstaan”, verklaart Rachid Barghouti, “We hebben de maatregel opgeheven en zullen 5.000 maskers verspreiden op markten en in winkelstraten om mensen eraan te herinneren dat het dragen van een masker nog steeds een zeer doeltreffend middel is om de verspreiding van het virus op drukke plaatsen tegen te gaan.”