MolenGeek krijgt 700 headsets van Meta

Technologiereus Meta schenkt 700 VR headsets van het type Meta Quest 2 Virtual Reality aan MolenGeek. In een digitale toekomst worden augmented en virtual reality immers steeds belangrijker. Ze maken virtuele belevingen meer actief, innemend en direct. De metaverse, een omgeving die de fysieke en virtuele wereld met elkaar samenbrengt, vormt daar de volgende stap in. Omdat Molengeek al meermaals bewezen heeft hoe stimulerend digitale toegang voor jongeren kan zijn, schonk Meta de headsets als manier van ondersteuning. Het Molenbeekse project is het eerste in België dat steun krijgt van het Meta Immersive Learning-programma.

Met het Meta Immersive Learning-programma zet Meta 150 miljoen Amerikaanse dollars in om de volgende generatie technologieknobbels vooruit te helpen. “De weg naar de metaverse wordt niet door één bedrijf gecreëerd”, legt Arno Lubrun uit, country director van Meta Benelux. “Daarom werken we nauw samen met partners om een bloeiend AR/VR-ecosysteem te maken dat mogelijkheden ontsluit voor creators over de hele wereld. We vinden het dan ook belangrijk om deze nieuwe technologieën toegankelijk te maken voor iedereen, zowel voor persoonlijk gebruik als op educatief niveau. We zijn ervan overtuigd dat MolenGeek een prachtige organisatie is om dat doel te verwezenlijken”, besluit hij.